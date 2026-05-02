Divina Valéria - Reprodução de vídeo

Divina Valéria Reprodução de vídeo

Publicado 02/05/2026 12:06 | Atualizado 02/05/2026 15:07

Rio - Considerada uma das mais importantes artistas LGBTQIA+ do Brasil, Divina Valeria agradeceu o apoio financeiro que tem recebido dos amigos e fãs em um vídeo publicado no Instagram. A artista, no entanto, segue com dificuldades, por isso anunciou a venda de dois kimonos de luxo comprados no Japão.

"Olha eu aqui de novo, agora para agradecer a todos vocês pela ajuda que tive de todos os amigos por este momento difícil que estou passando, com esse glaucoma que estou tratando e que está me dando muito trabalho. Não posso nem ficar sem os óculos senão nem vejo. Para isso, estou contando com os meus amigos que me ajudam, que já me ajudaram, muito obrigado", afirmou Divina.

Logo em seguida, ela mostrou as peças que está vendendo. "Esses dois kimonos que trouxe de Tókio, quando eu estive trabalhando no Japão. São muito lindos e eu queria repassá-los. Todos os dois de luxo. Se vocês tiverem interesse, é só ligar para o número que vou deixar". A artista, por fim, soltou a voz ao som de "Molambo", clássico da MPB.







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Divina iniciou sua carreira nos anos 60, no espetáculo "Les Girls", ao lado de Rogéria, em Copacabana. Em seguida, gravou seu primeiro disco e fez sucesso em casas noturnas no Brasil e no exterior. Atuou, ainda, como atriz nos filmes "Cidade Baixa", "Marie" e "A senhora que morreu no trailer". A artista também é uma das estrelas do premiado documentário "Divinas Divas", dirigido por Leandra Leal, e já foi retratada num quadro de Di Cavalcanti. Em 2023, fez uma participação na novela "Travessia", de Gloria Perez, na TV Globo.