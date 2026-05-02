Gretchen ninando o neto, VicenteReprodução / Instagram
O encontro foi mostrado por Andressa, que registrou a visita de Gretchen à casa do casal. Durante a interação, a cantora contou que o neto parou de chorar ao ser colocado em seu colo. "Aquela coisa de vó, ele estava chorando porque estava na hora do mama e ainda não estava pronto. Só aquele meu jeitinho, e ele parou na hora. Ele sabe quem eu sou, gente", disse.
Andressa confirmou a reação do bebê e também comentou a cena. "É verdade, primeira vez no colo da vovó, já parou de chorar". Thammy, em tom de brincadeira, completou: "Ele sabe quem vai dar doce pra ele".
O nascimento de Vicente foi anunciado por Andressa nas redes no dia 13 de abril e vem sendo celebrado pela família desde então. Na publicação, ela informou que o bebê nasceu com 4,205 kg e 53 centímetros e escreveu: "Existem dias que mudam tudo. E esse foi um deles". No mesmo texto, acrescentou: "E então... você chegou, Vicente! Chegou trazendo mais sentido, mais amor, mais propósito".
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Vicente é o segundo filho de Thammy e Andressa, que já são pais de Bento, de 6 anos. Assim como o irmão mais velho, o caçula foi concebido por fertilização in vitro.