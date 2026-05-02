Boninho e Ana PaulaReprodução do Instagram

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Rio - Boninho recordou a desclassificação de Ana Paula Renault no "BBB 16", por agredir o participante Renan, em uma publicação feita no X, antigo Twitter, e entregou os bastidores do caso. Ele, ainda, disse que sempre adorou a jornalista e apostou que ela seria a campeã daquela edição. 
"Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a 'psicóloga' (risos). Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou!", escreveu ele, neste sábado (2). 
Boninho, então, admitiu: "Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena", lamentou. 
A vencedora do "BBB 16" foi Munik Nunes com 61,59% dos votos na final contra Maria Cláudia (Cacau). Ela embolsou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Após dez anos, Ana Paula retornou ao reality show e conquistou o título de campeã. A jornalista conquistou o maior prêmio da atração: R$ 5,7 milhões.
Briga com Boninho
No "BBB 26", Ana Paula revelou que deixou o "Vídeo Show", em 2016, depois de brigar com Boninho. "Você brigou com ele?", perguntou Samira, chocada. "Sério mesmo?", seguiu. "Sim", respondeu ela, rindo.