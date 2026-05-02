Boninho e Ana Paula - Reprodução do Instagram

Boninho e Ana PaulaReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2026 10:53 | Atualizado 02/05/2026 18:07

Rio - Boninho recordou a desclassificação de Ana Paula Renault no "BBB 16", por agredir o participante Renan, em uma publicação feita no X, antigo Twitter, e entregou os bastidores do caso. Ele, ainda, disse que sempre adorou a jornalista e apostou que ela seria a campeã daquela edição.

"Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a 'psicóloga' (risos). Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou!", escreveu ele, neste sábado (2).

Boninho, então, admitiu: "Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena", lamentou.

Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a “psicóloga” rsrs ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou!… — J.B. Oliveira (@boninho) May 2, 2026

A vencedora do "BBB 16" foi Munik Nunes com 61,59% dos votos na final contra Maria Cláudia (Cacau). Ela embolsou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Após dez anos, Ana Paula retornou ao reality show e conquistou o título de campeã. A jornalista conquistou o maior prêmio da atração: R$ 5,7 milhões.

Briga com Boninho

No "BBB 26", Ana Paula revelou que deixou o "Vídeo Show", em 2016, depois de brigar com Boninho. "Você brigou com ele?", perguntou Samira, chocada. "Sério mesmo?", seguiu. "Sim", respondeu ela, rindo.

Ana Paula falando que trabalhava no vídeo show até brigar com o boninho que cão e a reação deles de incrédulos

HAHHAHAHAHAHHAHAHAHAH

eles a cada dia descobrindo que ela peita geral sem distinção nenhuma pic.twitter.com/DywfvKwZuM — Kethleen (@KethleenSilva_) March 18, 2026







