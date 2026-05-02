Carolina Dieckmann posa sem maquiagem e divide momento com pet - Reprodução Instagram

Carolina Dieckmann posa sem maquiagem e divide momento com petReprodução Instagram

Publicado 02/05/2026 17:27 | Atualizado 02/05/2026 18:37

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 47 anos, usou as redes sociais neste sábado (2) para publicar um momento íntimo em casa. No registro, ela aparece deitada na cama, sem maquiagem, ao lado do gato de estimação, Chili.

Na legenda, a artista escreveu: "Já agarrou seu pet hoje? Eu amo quando o Chili vem tomar café comigo na cama... bom dia!!!".

A publicação repercutiu entre os seguidores, que comentaram a semelhança entre a atriz e o animal, especialmente pelos olhos claros. "Vocês se parecem muito", disse uma internauta. "Ele parece seu filho", brincou outra.