Mariana Gross, apresentadora, de peruca no show da MadonnaReprodução / X
“No show da Madonna, fui de peruca. Na expectativa de não ser reconhecida na multidão. No da Lady Gaga, estava trabalhando. Fui de mim mesma. Amanhã, estou de folga. Pensando em ir de Shakira”, escreveu a jornalista em uma publicação no X, antigo Twitter.
Na imagem compartilhada por Mariana, ela aparece dentro de um carro, usando a peruca e um look vermelho. A postagem repercutiu entre seguidores e rendeu perguntas sobre o resultado da tentativa de passar despercebida.
Ao responder um internauta, a apresentadora disse que o plano não funcionou por muito tempo. “Pior que fui (reconhecida). Quando falei”, escreveu, em tom bem-humorado.
No show da Madonna, fui de peruca. Na expectativa de não ser reconhecida na multidão. No da Lady Gaga, estava trabalhando. Fui de mim mesma. Amanhã, tô de folga. Pensando em ir de Shakira. pic.twitter.com/4zK1aY06So— Mariana Gross (@ladygross) May 2, 2026