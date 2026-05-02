Aline Campos e Kerline - Reprodução Instagram

Aline Campos e KerlineReprodução Instagram

Publicado 02/05/2026 21:42

Rio - A declaração de Aline Campos sobre o Big Brother Brasil 26 segue repercutindo nas redes sociais. A influenciadora afirmou que o reality foi “manipulado”, o que gerou reação de Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB 21.

A fala de Aline surgiu após a interação com uma seguidora no Instagram. Ao comentar a participação da dançarina no programa, a internauta escreveu que não conseguia ver o reality “de outra forma”. Em resposta, Aline declarou: “O que foi mostrado foi manipulado. A escolha sempre será dos olhos que veem.”

Kerline, por sua vez, criticou a postura da ex-participante. “Ah, gente! Eu também fui a primeira eliminada e, em vez de ficar no luto, usei isso para virar a chave e mudar de vida. Sou grata demais pela oportunidade e acho nada a ver morder a mão que te deu de comer e atacar o programa depois de ter aceitado o convite”, afirmou.

Aline Campos foi a primeira eliminada do BBB 26, com 61,64% da média dos votos, em um paredão contra Ana Paula Renault e Milena. Já Kerline Cardoso deixou o BBB 21 também na primeira semana, com 83,50% dos votos.

A passagem de Kerline pelo programa ficou marcada pelo conflito com Lucas Penteado durante a primeira festa da edição, episódio que gerou repercussão nas redes e virou um dos memes mais lembrados do reality.