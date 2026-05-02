Famosos marcam presença em show de Shakira em Copacabana

Rio - O show de Shakira em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, reuniu não só milhares de fãs, mas também uma série de famosos que prestigiaram a apresentação na noite deste sábado (2).

Entre os presentes estavam Grazi Massafera, Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Pedro Scooby, Danton Mello, as ex-BBBs Fernanda Bande e Tia Milena, a cantora Gabriela Melim, a jornalista Milena Rodrigues e mais. Confira a galeria de fotos!



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