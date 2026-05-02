Flávia Alessandra Reprodução Instagram
Na legenda, a artista fez referência à apresentação de Shakira, que ocorre na capital fluminense, e escreveu: "Aproveitando o sábado de sol que Shakira trouxe para o Rio".
Para o momento, Flávia escolheu um biquíni cortininha multicolorido e completou o visual com óculos escuros, posando de forma descontraída.
Nos comentários, seguidores reagiram com elogios. "Uma loba!", escreveu uma internauta. "Divindade", comentou outra. "Toda linda", publicou uma usuária.
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