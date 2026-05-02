Matheus, dupla de Kauan, e Paula Aires anunciam fim do relacionamento após 14 anos - Reprodução Instagram

Matheus, dupla de Kauan, e Paula Aires anunciam fim do relacionamento após 14 anosReprodução Instagram

Publicado 02/05/2026 19:02

Rio - O cantor Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan, e a influenciadora Paula Aires anunciaram neste sábado (2) o fim do relacionamento. Os dois estavam juntos há 14 anos e são pais de Davi, de 10 anos, e João Pedro, de 7.

A separação foi comunicada por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, em que o ex-casal destacou a trajetória construída ao longo dos anos. "Por 14 anos, nossa história foi escrita de uma forma linda. Com amor, admiração, parceria e muita dedicação. Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco", escreveram.

No texto, eles explicaram que, com o tempo, passaram a seguir caminhos diferentes. "Em algum momento, porém, nossos caminhos passaram a seguir direções diferentes. Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos. O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim."

Os dois também afirmaram que a decisão não era algo que pretendiam tornar público, mas optaram por se posicionar diante da repercussão. "Não era algo que gostaríamos de trazer aqui, mas entendemos que, de alguma forma, esse assunto poderia chegar até vocês de uma maneira diferente."

Apesar do término, Matheus e Paula ressaltaram que mantêm o respeito e o vínculo familiar. "Seguimos caminhos distintos, mas permanecemos unidos no essencial: no respeito, no cuidado e no apoio mútuo."

Ao final da mensagem, pediram compreensão neste momento. "Pedimos que respeitem esse momento difícil, e que não criem nem compartilhem ruídos ou inverdades. Continuem acreditando no amor e nunca desistam dele. Os próximos passos pertencem a Deus, e confiamos que Ele já está cuidando de tudo."