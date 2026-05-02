Sophie Charlotte - Reprodução do Instagram

Sophie CharlotteReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2026 14:54

Rio - Sophie Charlotte, de 37 anos, gravou as últimas cenas como Gerluce, de "Três Graças", e se despediu da novela, em uma publicação feita no Instagram, neste sábado (2). A atriz demonstrou orgulho e felicidade com o trabalho realizado. Ela, ainda, disse que sentirá saudade da rotina de gravações e da personagem.

"Me despedir dessa novela é um paradoxo! Porque eu estou tão orgulhosa pela caminhada que estou tomada por uma felicidade enorme! Eu consegui! Nós conseguimos! Ao mesmo tempo prevejo que virá a saudadedos parceiros, do set, do figurino, do texto, do jeito da Gerluce …. Esse post ainda não é pra agradecer as parcerias (ainda vai ter esse post) hoje é o fim da minha travessia", escreveu.

"'Três Graças' me ensinou muito. Foi um presente. A Realização de um sonho. E clareou! Sensação maravilhosa de trabalho feito com corpo alma e coração! Tchau, Gerluce Maria das Graças. Obrigada por tudo! Viva 'Três Graças!'", complementou.

Nos comentários, Sophie recebeu o carinho dos colegas da novela. "Viva Gerluce! Viva você", disse Gabriela Medvedovsky. "Um primor, Sophie", afirmou Alanis Guillen. "Lindona. Você foi tudo", elogiou Bárbara Reis. "Imensa. Trabalho que deixa um rastro de luz", declarou Lorrana Mousinho. "Que lindeza você, atriz deslumbrante. Parabéns", destacou Kelzy Ecard.

"Três Graças" será substituída por "Quem Ama, Cuida" a partir do dia 18 de maio, na faixa das 21h. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a obra reúne grandes nomes como Leticia Colin, Antonio Fagundes, Tony Ramos, Chay Suede, Isabela Garcia, Isabel Teixeira, Alexandre Borges e mais.

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