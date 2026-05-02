Ivete Sangalo Roberto Filho / BrazilNews

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Rio - Ivete Sangalo recebeu Mumuzinho no palco em seu show da turnê "Clareou", na Marina da Glória, nesta sexta-feira (1°), e foi surpreendida ao ser questionada por ele sobre a vida pessoal. Enquanto os dois cantavam a música "Fulminante", o artista quis saber como estava o coração da baiana. 
"Você tá amando, Ivete?", disparou Mumuzinho. A cantora, rapidamente, despistou: "Sem inimigos na lista". Na sequência, eles voltaram a dividir os vocais. 
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Ivete Sangalo e Mumuzinho - Roberto Filho / BrazilNews
Ivete Sangalo - Roberto Filho / BrazilNews
Tiago Maia é apontado como suposto affair de Ivete Sangalo - Victor Chapetta / BrazilNews
Ivete Sangalo - Roberto Filho / BrazilNews
Ivete Sangalo e Mumuzinho - Roberto Filho / BrazilNews
Apontado como suposto affair de Ivete, o empresário Tiago Maia marcou presença na apresentação da cantora no Rio. Ele também já havia comparecido em um show dela em Recife, em Pernambuco, no último dia 18. Os rumores sobre um possível relacionamento dos dois surgiram quando eles foram vistos juntos em Boston, nos Estados Unidos, em março.
E por falar em "Clareou", vários famosos curtiram o show de Veveta, dedicado ao samba e inspirado na obra de Clara Nunes, na Zona Sul. Entre eles estavam: Jeniffer Nascimento, Fernanda Gentil, Priscila Montandon, Cinara Leal, Dani Calabresa, Giullia Buscacio, Nicole Bahls, Gominho, Milena Moreira e André Marques.
Além de Mumuzinho, a artista recebeu no palco Vanessa da Mata, Ludmilla, Délcio Luiz, Dudu Nobre e Ju Moraes. 

 
 
 