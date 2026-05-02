Ivete Sangalo - Roberto Filho / BrazilNews

Ivete Sangalo Roberto Filho / BrazilNews

Publicado 02/05/2026 09:08

Rio - Ivete Sangalo recebeu Mumuzinho no palco em seu show da turnê "Clareou", na Marina da Glória, nesta sexta-feira (1°), e foi surpreendida ao ser questionada por ele sobre a vida pessoal. Enquanto os dois cantavam a música "Fulminante", o artista quis saber como estava o coração da baiana.

"Você tá amando, Ivete?", disparou Mumuzinho. A cantora, rapidamente, despistou: "Sem inimigos na lista". Na sequência, eles voltaram a dividir os vocais.

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E por falar em "Clareou", vários famosos curtiram o show de Veveta, dedicado ao samba e inspirado na obra de Clara Nunes, na Zona Sul. Entre eles estavam: Jeniffer Nascimento, Fernanda Gentil, Priscila Montandon, Cinara Leal, Dani Calabresa, Giullia Buscacio, Nicole Bahls, Gominho, Milena Moreira e André Marques.

Além de Mumuzinho, a artista recebeu no palco Vanessa da Mata, Ludmilla, Délcio Luiz, Dudu Nobre e Ju Moraes.



