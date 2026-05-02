Gilberto Gil assiste ao show do trio Gilsons Daniel Pinheiro / BrazilNews

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Rio - Gilberto Gil conferiu o show dos Gilsons, trio formado por formado por Francisco, João e José, netos e filho dele, no Vivo Rio, na noite desta sexta-feira (1º). O artista de 83 anos estava acompanhado da mulher, Flora Gil.
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Trio Gilsons se apresenta no Vivo Rio - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Trio Gilsons se apresenta no Vivo Rio - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Gilberto Gil assiste ao show do trio Gilsons - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Gilberto Gil assiste ao show do trio Gilsons - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Nathalia Dill - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Wanessa - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Alice Carvalho - Daniel Pinheiro / BrazilNews
Outros familiares também prestigiaram a apresentação do trio, como Alane Dias e Otavio Muller, namorada e pai de Francisco. O músico é filho de Preta Gil, que morreu aos 50 anos, em julho de 2025. A cantora, inclusive, foi lembrada em um momento do espetáculo. "Tudo que a gente fizer, todos os shows, sempre que a gente estiver no palco, tocando nossa música, isso será sempre em nome de Preta Gil, minha mãe", disse Fran.  
Após passar por Salvador e Juazeiro, o trio empolgou o público carioca com a turnê "Eu Vejo Luz", que inclui hits como "Várias Queixas", "Love Love", "Devagarinho" e "Deixa Fluir". Famosos como Wanessa, Nathalia Dill,  Anna Rita Cerqueira e Aline Carvalho estavam na plateia. 