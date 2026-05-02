Gilberto Gil assiste ao show do trio Gilsons Daniel Pinheiro / BrazilNews
Gilberto Gil prestigia show dos Gilsons no Rio
Trio é formado por formado por Fran, João e José, netos e filho do artista
Shakira atrasa início de show em Copacabana por 'problema pessoal'
Apresentação estava prevista para 21h45
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Famosos marcam presença em show de Shakira em Copacabana
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Ansiedade toma conta da multidão que aguarda apresentação da colombiana no Rio
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