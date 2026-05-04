Bianca Biancardi e Bruno Hernandez anunciam sexo do bebê - Reprodução do Instagram

Bianca Biancardi e Bruno Hernandez anunciam sexo do bebêReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2026 09:13

Rio - Cunhada de Neymar Jr, Bianca Biancardi se casou com Bruno Hernandes Gallegos, neste domingo (3), e reuniu amigos e familiares na celebração. Grávida, ela aproveitou a ocasião para realizar o chá revelação do bebê que espera, e descobriu que se trata de um menino.

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No momento especial, o casal ficou em um cenário todo branco e vibrou quando uma fumaça azul surgiu. Quem também demonstrou muita empolgação com o anúncio foi Bruna, mulher de Neymar. Ela é mamãe de duas meninas, Mavie e Mel, frutos da união com o jogador.

Mavie, inclusive, foi daminha do casamento de Bianca e Bruno. A pequena deu um show de fofura.