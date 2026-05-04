Shakira e Raphael Vicente durante megashow em CopacabanaReprodução do Instagram

Rio - Raphael Vicente falou sobre a emoção de participar do megashow de Shakira junto com integrantes do coletivo de dança "Dance Maré", no sábado (2), e agradeceu à cantora colombiana pela oportunidade, em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (3). Nascido e criado na Nova Holanda, no Complexo da Maré, o influenciador digital, com mais de um milhão de seguidores, e dançarino, ainda, recordou o momento em que foi citado pela artista no palco.  
"‘Onde está o Rapha? Onde está o Rapha?’ O Rapha estava no altar do planeta, dançando ao lado de uma das maiores artistas latinas de todos os tempos", iniciou ele, que viralizou nas redes com o vídeo "Waka Waka na Maré", na época da Copa do Mundo de 2022, e chamou a atenção de Shakira. "Obrigado clipe de Waka Waka por todos os presentes que você continua me dando mesmo depois de 4 anos". 
Na publicação, Raphael fez uma série de agradecimentos, incluindo os dançarinos, equipe, à própria Shakira e a si. "Obrigado, Shakira, por acreditar e dar essa oportunidade para um menino da favela em um país onde esses meninos não tem oportunidade. E, em especial, ao Rapha de 10 anos atrás que nunca desistiu do que ele sempre quis". 
Famosos celebraram a participação do inflienciador no espetáculo através dos comentários. "É tão bom te ver realizar sonhos ao lado dos seus, meu amigo! Tão bom", afirmou Bianca Andrade, que viveu na Maré até a juventude. "Foi lindo, Raphael Vicente, o Brasil inteiro vibrando com você", declarou Alice Wegmann. "Véi, que lindo foi", disparou Maria Gadú. "Você merece tudo", expressou Giovanna Lancellotti. 
Com diversas trocas de looks e hits de sucesso, a apresentação de Shakira também contou com as participações especiais de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo. De acordo com a Riotur, a artista reuniu 2 milhões de pessoas.