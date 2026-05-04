Marcelo Sangalo - Reprodução / Instagram

Marcelo Sangalo Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 07:51 | Atualizado 04/05/2026 09:18

Rio - O fim de semana foi de encontros de peso para Marcelo Sangalo. O adolescente de 16 anos, filho de Ivete Sangalo, compartilhou nas redes sociais registros ao lado de Shakira e Caetano Veloso, após acompanhar a mãe em compromissos musicais no Rio.



fotogaleria

Nas imagens, Marcelo aparece ao lado dos artistas nos bastidores dos shows que movimentaram a cidade. Ele esteve presente tanto na turnê de pagode “Clareou” quanto no evento “Todo Mundo no Rio”, que reuniu uma multidão na Praia de Copacabana no último sábado (2).



Conhecido como Marcelinho, o jovem já se tornou presença frequente na rotina profissional da mãe e costuma acompanhá-la em apresentações pelo país. A proximidade com a música não é recente. Ivete, em ocasiões anteriores, destacou o talento do filho e relembrou o início da relação dele com os instrumentos. “Ele toca muito, é um músico excepcional, já tocava muito pequenininho. Sempre falava para Daniel que minha casa era isso”, afirmou a cantora.