MC Brinquedo é apresentado na igreja - Reprodução do Instagram

MC Brinquedo é apresentado na igrejaReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2026 09:45 | Atualizado 04/05/2026 09:46

Rio - Depois de anunciar o fim da carreia no funk, Vinícius Ricardo, mais conhecido como MC Brinquedo, foi apresentado na igreja. Em registros publicados no Instagram Stories, neste domingo (3), o artista aparece de roupa social e com a bíblia na mão. Ele revelou que o momento foi "marcante".

"Hoje foi um dia marcante na minha vida, ser apresentado na igreja matriz não é apenas um momento, é uma responsabilidade diante de Deus e de todos que caminham comigo. Quero expressar minha profunda gratidão a Deus, que nunca desistiu de mim, e aos meus líderes que me sustentaram em oração, acreditaram quando eu mesmo não via e permaneceram firmes ao meu lado", afirmou Vinicius.

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"Carrego comigo não só a honra, mas o compromisso de pregar aquilo que tenho aprendido, o verdadeiro evangelho e representar com verdade aquilo que Deus está construindo em mim. Essa oportunidade não será desperdiçada, é só o começo de um propósito que não pertence a mim, mas Àquele que me chamou. Deus é fiel, Ele mostra o verdadeiro caráter do homem que segue com Ele, no mundo eu valia o que eu tinha, hoje sentir que eu apenas tenho que ser eu, o coração tá voltado pra ele e é muito bom quando você se sente reconhecido pelo que você é verdadeiramente", finalizou.

MC Brinquedo ganhou projeção nacional aos 13 anos, quando "Em cima de mim" estourou. Depois, lançou outras músicas que repercutiram, como "Roça Roça" e "Capim Canela", com MC Pedrinho. No último dia 30, o artista anunciou o fim da carreira no funk devido à conversão religiosa.