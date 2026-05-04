MC Brinquedo é apresentado na igrejaReprodução do Instagram
MC Brinquedo é apresentado na igreja: 'Dia marcante'
Artista anunciou o fim da carreira no funk no último dia 30
MC Brinquedo é apresentado na igreja: 'Dia marcante'
Artista anunciou o fim da carreira no funk no último dia 30
Filho de Elis Regina detona Cesar Camargo Mariano após morte da mãe
Produtor musical expôs briga familiar; entenda
Menino ou menina? Saiba o sexo do bebê da cunhada de Neymar Jr.
Chá revelação foi feito durante o casamento de Bianca Biancardi e Bruno Hernandes
Cria da Maré, Raphael Vicente agradece a Shakira por participação em megashow
Influenciador e dançarino viralizou nas redes com coreografia de hit da cantora
Caçula de Faustão compartilha registros do aniversário do pai
Apresentador completou 76 anos no sábado (2)
Filho de Ivete Sangalo posa com Shakira e Caetano Veloso no Rio
Jovem esteve com os artistas nos bastidores do show