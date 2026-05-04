Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Luciana GimenezReprodução do Instagram

Publicado 04/05/2026 10:14

Rio - Luciana Gimenez encantou os internautas ao publicar uma série de fotos usando um biquíni, com estampa de oncinha, no Instagram, neste domingo (3). A apresentadora exibiu o corpão em forma ao posar para os cliques em uma praia.

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"Minha melhor versão sempre envolve pé na areia", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os admiradores de Luciana encheram ela de elogios. "Minha musa maravilhosa", afirmou um internauta. "Os anos passam e ela fica cada dia mais gata " comentou outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.

Mensagens como "linda é pouco pra te descrever", "corpão lindo", "belíssima" e "mulherão" também foram publicadas.