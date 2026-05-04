Shakira durante megashow em Copacabana - Isabella Mendez / Brazil News

Shakira durante megashow em CopacabanaIsabella Mendez / Brazil News

Publicado 04/05/2026 10:46

Rio - Shakira, de 49 anos, descreveu a sensação de se apresentar para um público de dois milhões de pessoas, na Praia de Copacabana, no último sábado (2) como "inesquecível e emocionante". Em uma publicação feita no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (4), cantora colombiana destacou o poder da música, comentou que é "simples ser feliz" e fez uma série de agradecimentos.

"Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu no Rio foi inesquecível e arrepiante. Fomos aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas reunidas ali, e juntos pudemos reconhecer o poder da música em todos nós. Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", escreveu a artista.



"A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos. E essa foi a mensagem de ontem à noite, que a América Latina, deu ao mundo: é simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar no mundo", destacou.

Em seguida, Shakira agradeceu a participação dos artistas brasileiros no espetáculo. "Obrigada à rainha Anitta, a Caetano, à minha querida amiga Ivete, à Maria Betânia, à Unidos da Tijuca e ao Dance Maré, por me acompanharem no palco", além do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e os patrocinadores do evento.

Os agradecimentos se estenderam à equipe dela. "À minha equipe incansável e às milhares de pessoas que trabalharam dia e noite nessa produção, incorporando muitas mudanças difíceis de executar. E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e sobretudo por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família. Obrigada, Brasil. Eu amo vocês!".







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Vários famosos reagiram à publicação. "Te amo", comentou Ivete. "Te amamos, Shakira. Você é maravilhosa", disse Dani Calabresa. "Que show incrível!!! Uma artista completa!", elogiou Marco Luque.

No espetáculo a céu aberto, Shakira empolgou o público ao som de vários hits da carreira, como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Whenever, Wherever" e "Estoy Aqui". No palco, a cantora dançou muito, impressionou com as inúmeras trocas de looks e dividiu os vocais com grandes estrelas brasileiras.