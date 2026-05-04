Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 10:42

Rio - Em meio a uma onda de especulações nas redes sociais, Vinicius Jr. decidiu dar um sinal público de que o relacionamento com Virginia Fonseca segue firme ou, ao menos, sem confirmação de crise.

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Na manhã desta segunda-feira (4), o atacante do Real Madrid publicou um registro ao lado da influenciadora, em clima de intimidade. Nos stories, o casal aparece abraçado, cantando junto ao microfone em um karaokê. Para embalar o momento, o jogador escolheu a faixa “Peaches”, de Justin Bieber, e incluiu um emoji de coração vermelho na publicação.Um detalhe da imagem também chamou atenção: o atleta surge com a mão por dentro da calça de Virginia, apoiada na barriga da influenciadora, em um gesto de proximidade.Apesar da tentativa de afastar os rumores, a movimentação de Virginia nas redes sociais gerou novos comentários. A influenciadora apareceu pela manhã mostrando a rotina antes de seguir para a apresentação de Dia das Mães da filha, Maria Flor, mas não repostou o conteúdo do namorado.Os boatos de término ganharam força ao longo do fim de semana, após internautas notarem uma mudança no comportamento do casal nas redes. Conhecidos por interações frequentes, os dois passaram a não curtir ou comentar as publicações um do outro, o que levantou suspeitas.Além disso, Virginia marcou presença em um show de sertanejo ao lado de amigos, como Lucas Guedez e Álvaro, o que intensificou as teorias. “Energia de solteira”, apontaram alguns usuários.