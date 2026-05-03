Shakira, Madonna ou Lady GagaRafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram/ Brazil News
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Shakira, Madonna ou Lady GagaRafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram/ Brazil News
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