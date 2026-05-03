Shakira, Madonna ou Lady Gaga - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram/ Brazil News

Shakira, Madonna ou Lady GagaRafael Catarcione / Prefeitura do Rio / Reprodução do Instagram/ Brazil News

Publicado 03/05/2026 11:47

São Paulo - Com atraso recorde e diversos artistas e referências brasileiras no palco, Shakira fez seu show no festival "Todo Mundo No Rio", na noite de sábado (2). Segundo dados da Riotur divulgados pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), o público de 2 milhões de pessoas foi até Copacabana para acompanhar a apresentação.

Trata-se mais que os 1,6 milhões de fãs que prestigiaram Madonna em 2024, mas menos que os 2,1 milhões que assistiram à apresentação de Lady Gaga em 2025.

Shakira, Madonna ou Lady Gaga: quem teve o maior público em Copacabana até hoje?



2,1 milhões - Lady Gaga



2,0 milhões - Shakira



1,6 milhões - Madonna