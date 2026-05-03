Luma de Oliveira e Eike Batista - Reprodução do Instagram / Podcast Revista Manchete vídeo /

Luma de Oliveira e Eike BatistaReprodução do Instagram / Podcast Revista Manchete vídeo /

Publicado 03/05/2026 12:59

Rio - Luma de Oliveira criticou o ex-marido, o empresário Eike Batista, em publicação feita no Instagram, neste domingo (3), e considerou "lamentável" uma declaração do empresário, em entrevista ao podcast da Revista Manchete. Na ocasião, ele considerou a nova geração como "Fru-Fru" e "Floquinho de Neve", ao comentar se os jovens conseguiriam pensar como ele daqui a dez anos, e mencionou os filhos mais velhos, Thor e Olin, frutos da antiga união dos dois. Eles foram casados de 1991 a 2004.

"A gente fez na marra. A gente foi no mato, colocou as máquinas em pé. Acho que não. Estou vendo uma geração "Fru-Fru" e "Floquinho de Neve". Inclusive, meus filhos, não os menores. Os menores estou treinando na dureza. Vai estudar espanhol, francês, vai para o judô, nadar, jogar tênis", afirmou Eike.

A fala revoltou Luma. "Infelizmente o tempo que ficou na prisão não o tornou menos arrogante e mais responsável. Depois de ter falido famílias, Eike Batista em recente podcast, desrespeita os filhos publicamente colocando-os na categoria ‘Fru-Fru’ e ‘Floquinho de Neve’. Realmente ouvir até hoje que o pai dele deu o 'caminho do ouro', não deve fazer nada bem para o equilíbrio mental dele", escreveu ela.

Na legenda, a ex-rainha de bateria seguiu com o desabafo: "E conseguiu piorar: 'eu estou vendo uma geração 'Fru Fru, floquinho de neve', inclusive meus filhos, menos os menores'. Continua o discurso dizendo que esses fazem esporte e estudam idiomas. Que ele fica em cima. Provavelmente porque está impedido de viajar para fora do país, aí sobra um tempinho. Quando os meus eram pequenos, Eike passava muito tempo fora, eu levava os meninos para as atividades".

"A maneira desrespeitosa de falar publicamente de dois rapazes sendo os próprios filhos, diz mais sobre ele do que dos filhos. Até porque Thor trabalha há muito tempo independente e o Olin trabalha com o pai. Meus Deus. Lastimável. Não sei onde tudo isso vai parar... A fala lamentável está aproximadamente aos 35 min da entrevista.", complementou.







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