Shakira e Natalia PalomaresReprodução do Instagram
Bailarina de Shakira agradece público do Rio após show em Copacabana
Apresentação da cantora colombiana reuniu dois milhões de pessoas
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Confira os looks usados por Shakira em megashow de Copacabana
Cores da bandeira do Brasil foram usadas em algumas produções
Look de Shakira em Copacabana vira brincadeira entre escolas de samba
Mangueira comentou a escolha da cantora de usar uma produção verde e rosa, cores da agremiação
Saiba quem é Raphael Vicente, influenciador que dançou com Shakira em Copacabana
Integrantes do grupo 'Dance Maré' também participaram do megashow da artista colombiana
Fotos! Confira os melhores momentos do histórico show de Skakira no Rio
Apresentação contou com participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete
Anitta celebra participação em show de Shakira: 'Noite incrível'
Caetano Veloso e Ivete Sangalo também comentam presença na apresentação da colombiana