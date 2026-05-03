Shakira e Natalia Palomares - Reprodução do Instagram

Shakira e Natalia PalomaresReprodução do Instagram

Publicado 03/05/2026 10:48

Rio - Uma das bailarinas de Shakira, Natalia Palomares usou o Instagram Stories, na madrugada deste domingo (3), para agradecer ao público pela presença no megashow da artista colombiana, na Praia de Copacabana, neste sábado (2).

Ela publicou uma imagem em que aparece ao lado da cantora durante o espetáculo e escreveu na legenda: "obrigada Rio". Em outra postagem, Natalia aparece à beira da piscina do hotel usando uma roupa do Brasil.