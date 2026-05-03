Shakira e Natalia PalomaresReprodução do Instagram

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Rio - Uma das bailarinas de Shakira, Natalia Palomares usou o Instagram Stories, na madrugada deste domingo (3), para agradecer ao público pela presença no megashow da artista colombiana, na Praia de Copacabana, neste sábado (2).
Ela publicou uma imagem em que aparece ao lado da cantora durante o espetáculo e escreveu na legenda: "obrigada Rio". Em outra postagem, Natalia aparece à beira da piscina do hotel usando uma roupa do Brasil.
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Natalia Palomares - Reprodução do Instagram
Shakira e Natalia Palomares - Reprodução do Instagram
Com diversas trocas de looks e hits de sucesso, Shakira realizou um show histórico em Copacabana. De acordo com a Riotur, a artista reuniu 2 milhões de pessoas. O espetáculo contou com participações de artistas brasileiros, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo. Veja as fotos!