ShakiraReprodução de vídeo / Globoplay
Madrinha, homenageando seus 98!— Acadêmicos do Salgueiro (@Salgueiroficial) May 3, 2026
Embora o comentário tenha surgido por causa do figurino, a apresentação também se cruzou com o universo do samba em outro momento da noite, quando a cantora dividiu o palco com Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, acompanhada pela bateria da Unidos da Tijuca.
a shakira tem uma voz poderosíssima mas quando a bethânia abre a boca meu deus é a divindade a existência dessa mulher é histórica pra sempre não adianta pic.twitter.com/uGucKzOmtI— moo (@flertefatale) May 3, 2026