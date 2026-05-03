Shakira - Reprodução de vídeo / Globoplay

ShakiraReprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 03/05/2026 09:20

Rio - Um dos figurinos usados por Shakira no show de sábado (2), na Praia de Copacabana, se tornou assunto entre escolas de samba do Grupo Especial do Rio nas redes sociais. Depois de a cantora aparecer no palco com um vestido em verde e rosa, a Mangueira publicou uma imagem da apresentação e brincou com as cores escolhidas, já que coincidem com as da agremiação.

"Então quer dizer que a Shakira é mangueirense?", dizia a publicação feita no X, antigo Twitter. A postagem da escola circulou enquanto o show ainda repercutia nas redes, com fãs comentando a coincidência entre o figurino da colombiana e as cores da agremiação.

O Salgueiro também entrou na brincadeira nos comentários. "Madrinha, homenageando seus 98!", escreveu o perfil oficial da escola, em referência ao aniversário da Mangueira neste ano.

Madrinha, homenageando seus 98! — Acadêmicos do Salgueiro (@Salgueiroficial) May 3, 2026



Embora o comentário tenha surgido por causa do figurino, a apresentação também se cruzou com o universo do samba em outro momento da noite, quando a cantora dividiu o palco com Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, acompanhada pela bateria da Unidos da Tijuca.

Embora o comentário tenha surgido por causa do figurino, a apresentação também se cruzou com o universo do samba em outro momento da noite, quando a cantora dividiu o palco com Maria Bethânia ao som de “O que é, o que é”, de Gonzaguinha, acompanhada pela bateria da Unidos da Tijuca.

a shakira tem uma voz poderosíssima mas quando a bethânia abre a boca meu deus é a divindade a existência dessa mulher é histórica pra sempre não adianta pic.twitter.com/uGucKzOmtI — moo (@flertefatale) May 3, 2026



