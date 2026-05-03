Raphael Vicente participa de show de Shakira em CopacabanaIsabella Mendez / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nascido e criado na Nova Holanda, no Complexo da Maré, o influenciador e dançarino Raphael Vicente participou do megashow de Shakira, na Praia de Copacabana, neste sábado (2), junto com integrantes do coletivo de dança "Dance Maré". No palco, a cantora brasileira procurou o brasileiro e fez questão de abraçá-lo enquanto performava o hit "Waka Waka (This Time For Africa)".
Nas redes sociais, a participação dos brasileiros foi elogiada. "Vocês foram incríveis", "brilharam muito", "muito orgulho" e "vocês mereceram" foram alguns comentários dos internautas. 
fotogaleria
Raphael Vicente participa de show de Shakira em Copacabana - Isabella Mendez / Brazil News
Raphael Vicente participa de show de Shakira em Copacabana - Isabella Mendez / Brazil News
Anielle Franco, pré-candidata a deputada federal do Rio de Janeiro (PT) e ex-ministra da Igualdade Racial, destacou a representatividade da participação de Raphael e do coletivo no espetáculo. "Que orgulho e emoção ver o Dance Maré representando todo o povo negro e favelado no palco da Shakira, em Copacabana", escreveu ela, no Instagram. 
Irmã de Marielle Franco, ex-vereadora do Rio, assassinada em 14 de março de 2018, que também era da cria da Maré, Anielle complementou: "Da favela saem médicos, engenheiros, vereadores, deputados, ministros e artistas com diversos talentos! Obrigada, Raphael e toda equipe do Dance, por levar o nome da nossa Maré pro maior palco do mundo. É uma oportunidade que nos separa da grandeza! Por isso vamos a luta! Orgulho de ser latina e mareense!".
Vale lembrar que Raphael viralizou nas redes com o vídeo "Waka Waka na Maré", na época da Copa do Mundo de 2022, e chamou a atenção de Shakira. Depois da movimentação da coreografia, a artista colombiana dançou com ele e o coletivo no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo, e também os convidou para participar de um show da turnê dela, "Las Mujeres Ya No Lloran", no Brasil, no ano passado. Na última noite, ele voltou a encontrar a cantora. 
No Instagram, o influenciador compartilhou alguns registros do ensaio para o megashow e comentou: "Se vocês estiverem vendo esse vídeo agora, é porque eu acabei de subir no palco do Todo Mundo no Rio com a Shakira", afirmou ele, que detalhou os bastidores da participação. 
"Olha, se alguém me falasse que quatro anos depois esse clipe de Waka Waka ainda render, eu não acreditaria. A nossa Shakira foi o tempo todo. A gente pegou a coreografia oficial do show, teve prova de figurino, ensaio no Copacabana Palace, passamos pela ponte que a Shakira vai passar". 
 

Com diversas trocas de looks e hits de sucesso, a apresentação de Shakira também contou com as participações especiais de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo. De acordo com a Riotur, a artista reuniu 2 milhões de pessoas.
 