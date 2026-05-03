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Fotos! Confira os melhores momentos do histórico show de Skakira no Rio
Celebridades

Fotos! Confira os melhores momentos do histórico show de Skakira no Rio

Apresentação contou com participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete

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Shakira realiza megashow na Praia de Copacabana
Shakira durante megashow em Copacabana
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Shakira e Caetano Veloso durante megashow em Copacabana
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Shakira e Maria Bethânia durante megashow em Copacabana
Shakira e Maria Bethânia durante megashow em Copacabana
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Anitta e Shakira durante megashow em Copacabana
Anitta e Shakira durante megashow em Copacabana
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Ivete Sangalo e Shakira durante megashow em Copacabana
Ivete Sangalo e Shakira durante megashow em Copacabana
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SHAKIRA E ANITTA NO PALCO EM COPACABANA.
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Shakira durante show em Copacabana
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Shakira durante show em Copacabana
Shakira durante show em Copacabana
Shakira durante show em Copacabana
Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
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