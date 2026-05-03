Gerard Piqué e Shakira - Eduardo Martins/ Isabella Mendez / Brazil News

Gerard Piqué e ShakiraEduardo Martins/ Isabella Mendez / Brazil News

Publicado 03/05/2026 12:15

Rio - Fãs brasileiros de Shakira lotaram as redes sociais do ex-marido da cantora, Gerard Piqué, de mensagens depois do show da colombiana na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio , neste sábado (2). Nos comentários, os admiradores exaltaram a artista e recordaram o fim do relacionamento dos dois, em 2022, devido a uma traição dele.

"Como tu conseguiu perder uma mulher dessa, amigo?", quis saber um internauta. "Eu sei que você está chorando uma hora dessas. Shakira", provocou outro. "Perdeu, mulher maravilhosa", disparou uma terceira pessoa. As mensagem foram postadas na última foto publicada pelo jogador do Kings World Cup Nations I Brazil 2026.

Outros comentários como: "Dois milhões de pessoas em Copacabana só para ela: Shakira", "Hola, que tal?

Só vim você ser arrasado de novo porque a Shakira é a maior. Besos!", "Já viu a Shakira ? Está arrasando em Copacabana, more", "Shakira muito gostosa viu !! Perdeu", "A Shakira fez dois milhões de pessoas cantar a música que lançou depois de sua traição", "O Brasil prefere a Shakira" também foram postados.

Durante o show, inclusive, Piqué foi xingado por parte dos fãs da cantora. O ex-jogador foi lembrado quando a artista fez um discurso sobre superação e resiliência. "Vocês sabem que a minha vida não tem sido a mais fácil ultimamente, nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva", disse ela, em um momento da apresentação.

"Nós, as mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes, um pouco mais resilientes. Porque as mulheres já não choram e, por isso, esse show vai ser dedicado para todas nós", destacou. Deu para ouvir o coro do público entoando: " "Ei, Piqué, vai t***".

