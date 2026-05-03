Shakira durante megashow em Copacabana - Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Shakira durante megashow em CopacabanaRafael Catarcione / Prefeitura do Rio

Publicado 03/05/2026 07:32 | Atualizado 03/05/2026 12:41

Rio - Ex-marido de Shakira, Gerard Piqué recebeu xingamentos durante o show da cantora na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2). O ex-jogador foi lembrado quando a artista fez um discurso sobre superação e resiliência. O relacionamento dos dois chegou ao fim, em 2022, depois de 11 anos, por causa de uma traição.

"Vocês sabem que a minha vida não tem sido a mais fácil ultimamente, nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva", disse ela, em um momento da apresentação. "Nós, as mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes, um pouco mais resilientes. Porque as mulheres já não choram e, por isso, esse show vai ser dedicado para todas nós", destacou.

Piqué, então, foi lembrado pelo público, que entoou: "Ei, Piqué, vai t***".

Pique traiu a Shakira e ainda criou a Kings League



Ei Pique, vai tomar no cu #ShakiraNaGlobo #TodoMundoNoRio pic.twitter.com/Ac8R7Mr98Z — cheveg (@cheveg13) May 3, 2026

No espetáculo a céu aberto, Shakira também homenageou as mães solteiras e as múltiplas funções que são atribuídas à elas. "Em tudo que as mulheres sabem fazer, cuidar da família, trabalhar, manter o lugar, criar os filhos, ficar sexy, ser a alegria da casa, da festa, do mundo… é muito, mas nós fazemos tudo. O Brasil tem mais de 20 milhões de mulheres solteiras, sem ajuda, que têm que lutar a cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas!".

Com diversas trocas de looks , hits de sucesso e participações especiais de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo, Shakira levou o público ao delírio no megashow gratuito nas areias da Princesinha do Mar. De acordo com a Riotur, a artista reuniu 2 milhões de pessoas. Veja fotos!