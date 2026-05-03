SHAKIRA E ANITTA NO PALCO EM COPACABANA. - Izabella Mendes/Brazil News

SHAKIRA E ANITTA NO PALCO EM COPACABANA. Izabella Mendes/Brazil News

Publicado 03/05/2026 07:59 | Atualizado 03/05/2026 12:18

Rio - Anitta, de 33 anos, celebrou a participação no megashow de Shakira, na Praia de Copacabana, neste sábado (2), e se declarou para a cantora colombiana. No Instagram, a Poderosa compartilhou um trecho da apresentação das duas ao som de "Choka Choka" e algumas fotos com a cantora.

"Que noite incrível! Gracias (obrigada), Shakira", escreveu a Poderosa na legenda do vídeo. Nos stories, Anitta postou um registro das duas no palco e comentou: "Amo você". Em outro, ela elogiou à estrela. "Perfeita".







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Na mesma rede social, a colombiana se declarou para a amiga. "Anitta, você é linda! Muito obrigada por cantar comigo a noite! Eu quero fazer de novo! Belíssima".

Depois de entoar "Leãozinho" com Shakira, Caetano Veloso comentou sua participação no show. "Foi lindo, Copacabana!", declarou ele. Na ocasião, a cantora disse que entoava a música do brasileiro para o filho, Milan, dormir. "Por isso significa muito para mim", explicou.







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Ivete, que cantou "País Tropical" com a artista colombiana, também publicou registros de sua participação no espetáculo a céu aberto. "É o carnaval de Shakira!", escreveu na legenda.