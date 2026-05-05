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Evento aconteceu nesta segunda-feira (4) e reuniu celebridades com produções inspiradas no conceito 'moda como arte'
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