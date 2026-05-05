Iza - Reprodução do Instagram

IzaReprodução do Instagram

Publicado 05/05/2026 08:35

Rio - Iza, de 35 anos, mostrou todo o seu gingado e boa forma em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (4). De minissaia, top, jaqueta e salto alto, a cantora dançou a música "Shoulda Never", de Kehlani em feat. com o rapper Usher, e exibiu as curvas perfeitas. "Viciada nessa", escreveu na legenda.

Namorado da artista, João Vitor Silva deixou um emoji de coração na publicação. Famosos e fãs também comentaram a performance de Iza e elogiaram a artista. "Gata", disse Adriane Galisteu. "Como pode ser tão linda", afirmou a ex-BBB Jessilane. "Minha bebê", disse Ivete Sangalo. "Um corpo é um corpo né manas", reagiu um internauta. "Perfeitona", disparou outro.







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No último domingo, Iza e João foram flagrados em uma roda de samba do Rio. Em vídeos publicados nas redes sociais, a cantora aparece coladinha ao companheiro. Em outros momentos, ela surge dançando dentro do bar ao som de "Pesadão", um de seus maiores sucessos, em versão de samba.