Bruna Biancardi revela perrengue com Ana Castela em gravação e comenta polêmica - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi revela perrengue com Ana Castela em gravação e comenta polêmicaReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 10:13

Rio - Bruna Biancardi abriu o jogo sobre os bastidores de seu quadro de culinária nas redes sociais e relembrou um imprevisto que marcou a gravação com Ana Castela, escolhida como convidada de estreia do projeto.

Ao responder perguntas de seguidores, a influenciadora contou qual foi o maior perrengue enfrentado até agora. “Foi no dia da gravação com a Ana Castela. O fogão principal não funcionou na hora que estávamos fazendo a receita, então tivemos que ficar usando o secundário para esquentar panela, indo e voltando para gravarmos”, relatou.

A participação da cantora, conhecida como Boiadeira, acabou repercutindo além da cozinha. Internautas levantaram suspeitas de uma possível indireta para Virginia Fonseca, após um desentendimento que circulou nas redes na mesma época. A teoria ganhou força pelo histórico de Zé Felipe, ex da influenciadora e que já teve um relacionamento com Ana Castela.

Diante da repercussão, Bruna explicou a escolha e negou qualquer intenção de provocar. “Quando chamei a Ana, ela topou na hora. Mas as gravações com todos os convidados estavam agendadas para novembro, e ela só poderia em outubro. Antecipamos a dela, e por isso foi a primeira receita. Vamos soltar os vídeos na mesma ordem em que foram gravados”, afirmou.

A influenciadora também admitiu que nem todas as receitas saíram como o esperado. Ao comentar um episódio com Camila Vieira, ela contou: “A receita com a Camila Vieira precisava ficar mais horas no freezer. Como não deu tempo, o resultado final ficou engraçado (risos). O importante é o gosto, né? E ficou muito bom! Logo sai esse episódio pra vocês conferirem”.

Entre erros e acertos, Bruna disse que o prazer maior está no processo. “Comer é muito bom, mas amo o processo de cozinhar, conversar enquanto tudo vai tomando forma, escolher a louça, tomar um vinho, esses detalhes”, concluiu.