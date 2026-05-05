Gil do Vigor - Reprodução / GNT

Gil do VigorReprodução / GNT

Publicado 05/05/2026 09:24

Rio - Gil do Vigor voltou a roubar a cena no Papo de Segunda desta segunda-feira (4) ao falar, com bom humor, sobre sua intensidade nos relacionamentos. O apresentador admitiu que não costuma economizar emoção nem no primeiro encontro e que já chega abordando temas como namoro, casamento e filhos.

Durante a conversa com João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Rafael Zulu, Gil detalhou como costuma agir nos dates. “Eu começo no primeiro date com qualquer pessoa, eu já peço para namorar, já falo que quero casar e ter filhos”, disse, arrancando risadas no estúdio.

O economista também comentou os alertas que recebe dos amigos sobre o comportamento mais acelerado. “Eles falam assim: ‘Gil, ninguém vai te querer’. Mas desculpa, eu sou assim, gente, emocionado! Eu não consigo”, afirmou.

Segundo ele, a intensidade não se limita aos encontros presenciais e também aparece nas interações virtuais. “Estou ali conversando e quando vejo, já estou ali falando de namoro, de filho, de casamento”, contou.

Sem tentar suavizar o próprio jeito, Gil assumiu o perfil de forma direta. “Gil do Vigor é emocionado, intenso. Quem vier, vai ter que querer tudo isso, porque depois vai dar ruim”, declarou.