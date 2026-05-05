Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Publicado 05/05/2026 09:37

Rio - Depois da desistência de Jovan, Boninho sugeriu a entrada de um ator em a "Casa do Patrão", da Record, e movimentou as redes na madrugada desta terça-feira (5). Idelizador do reality show, ele disse que o artista iria "tocar o terror".

“Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror! E Ele pede pra sair!!! Diz ai...”, escreveu Boninho.

Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror! E Ele pede pra sair!!! Diz ai… — J.B. Oliveira (@boninho) May 5, 2026

Parte do público reagiu à ideia do ator como forma de movimentar a casa, enquanto outros defenderam mudanças diferentes na dinâmica. "Boninho 3 dias não vai mudar muita coisa, faz repescagem igual você fez no BBB 11", escreveu um perfil. Outro comentou: "Não acho legal um ator. Bota alguém que vai pro tudo ou nada, oportunidade da vida". Também houve quem sugerisse ajustes na estrutura do jogo. "Esse sistema do patrão escolher quem vai ser votado vai tirar gente boa precocemente. Muda isso", publicou uma usuária.



A postagem também puxou outras reclamações de quem acompanha o reality. "Boninho, arruma esses microfones, qualidade do som muito baixa", escreveu uma internauta. Já outro perfil entrou na brincadeira com a proposta do diretor: "Me deixa lá três dias que eu faço o inferno e saio".

Até o momento, não há sinalização de que a ideia lançada por Boninho nas redes vá se transformar em mudança real no programa. Fora do confinamento, Jovan publicou apenas um vídeo no Instagram e agradeceu o carinho que tem recebido.







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