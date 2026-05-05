Tata Werneck e Paulo Gustavo juntos em foto antiga - Reprodução / Instagram

Tata Werneck e Paulo Gustavo juntos em foto antigaReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 10:44

Rio - Tata Werneck voltou a homenagear Paulo Gustavo nas redes sociais, nesta segunda-feira (4), ao recordar os cinco anos da morte do humorista, em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. A atriz compartilhou uma foto antiga ao lado do amigo e escreveu uma mensagem sobre a saudade que sente.

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"5 anos, meu amigo. 5 anos já. Parece que foi ontem. Ainda me lembro de você quase todos os dias. So quero que esteja bem", escreveu Tata. Nos comentários, a publicação recebeu mensagens de apoio e lembrança. Eliana deixou corações. Ana Elisa escreveu: “Vive em nós!”, enquanto Flávia Alessandra também comentou com emojis de coração.Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos, após complicações da Covid-19. Desde então, amigos próximos e admiradores costumam usar a data para relembrar sua trajetória e o impacto que ele deixou no humor e na televisão brasileira.