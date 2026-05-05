Ana Hickmann e Edu Guedes em ensaio fotográfico romântico - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes em ensaio fotográfico românticoReprodução / Instagram

Publicado 05/05/2026 11:14

Rio - Ana Hickmann refletiu sobre viver um amor depois dos 40 anos e falou sobre a relação com Edu Guedes. Em uma publicação feita no Instagram, a apresentadora compartilhou fotos ao lado do marido e escreveu sobre os sentimentos que, segundo ela, seguem presentes independentemente da idade.

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"Um dia perguntaram pra gente se ainda vale a pena viver um grande amor depois dos 40, e achamos que essas fotos respondem por si só", escreveu. Na sequência, ela completou: "O brilho nos olhos, o frio na barriga, a expectativa... tudo continua igual, independente da idade. Talvez até mais leve, mais verdadeiro. Nunca é tarde pra se dar uma nova chance de ser feliz. Se amar também é se permitir. E a gente pode dizer com certeza: é um dos sentimentos mais lindos que existem".As imagens mostram o casal em clima romântico, em um ensaio feito ao ar livre. Ana e Edu já são casados no civil e ainda devem realizar uma cerimônia religiosa neste ano. O casal assumiu o romance depois do fim do casamento de Ana com Alexandre Correa.