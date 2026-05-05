Lima Duarte é homenageado pelos 75 anos de carreira - Clayton Felizardo / Brazil News

Lima Duarte é homenageado pelos 75 anos de carreira Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 05/05/2026 12:17

Rio - O ator Lima Duarte foi ovacionado na noite desta segunda-feira (4) ao receber uma homenagem pelos 75 anos de carreira durante a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte, em São Paulo. Considerado um dos nomes mais longevos da dramaturgia nacional, ele subiu ao palco sob aplausos no Teatro Sérgio Cardoso.