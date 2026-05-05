Lima Duarte é homenageado pelos 75 anos de carreira Clayton Felizardo / Brazil News
O artista tem trajetória que atravessa gerações na televisão, no teatro e no cinema. Aos 96 anos, completados em março, o ator vive afastado do ritmo intenso da indústria e mantém uma rotina mais tranquila no interior de São Paulo.
Seu trabalho mais recente na televisão foi uma participação na série "Pablo e Luisão", disponível no Globoplay, em que interpretou o personagem Sinhozinho.
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