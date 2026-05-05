Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 13:45

Rio - Whindersson Nunes já ficou com uma mulher trans. A revelação foi feita pelo humorista em entrevista à Maya Massafera. O assunto surgiu logo no início da conversa, quando a influenciadora perguntou se ele já havia beijado homem.

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"Homem não", respondeu. Em seguida, acrescentou: “Mulher trans já”. Maya então insistiu no ponto, e Whindersson aproveitou para explicar por que separa as duas situações. "Quando eu falo isso em algum lugar, eu acho que alguma parte dessa audiência, talvez querendo se entender, se esclarecer, quer saber o que está sendo dito", afirmou.Na sequência, ele reproduziu a associação que costuma ver sendo feita e rejeitou essa leitura. "'Já beijou trans?'. 'Já'. 'E então, você beijou um homem?' 'Não'. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse o humorista. Depois, completou: "Entendendo que alguma parte da tua audiência deve pensar desse jeito, já vou dizendo que não é desse jeito, eu não penso desse jeito".Whindersson mencionou especificamente que o fato ocorreu na capital do Amapá e internautas ligaram esse fato ao nome da miss Tucuju Thalitta Brilhante, já que ele comentou em foto da miss durante sua passagem pelo Estado. Até o momento, porém, o humorista não citou nomes publicamente, ou no trecho da entrevista que repercutiu.