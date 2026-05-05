Whindersson NunesReprodução/Instagram
"Homem não", respondeu. Em seguida, acrescentou: “Mulher trans já”. Maya então insistiu no ponto, e Whindersson aproveitou para explicar por que separa as duas situações. "Quando eu falo isso em algum lugar, eu acho que alguma parte dessa audiência, talvez querendo se entender, se esclarecer, quer saber o que está sendo dito", afirmou.
Na sequência, ele reproduziu a associação que costuma ver sendo feita e rejeitou essa leitura. "'Já beijou trans?'. 'Já'. 'E então, você beijou um homem?' 'Não'. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse o humorista. Depois, completou: "Entendendo que alguma parte da tua audiência deve pensar desse jeito, já vou dizendo que não é desse jeito, eu não penso desse jeito".
Whindersson mencionou especificamente que o fato ocorreu na capital do Amapá e internautas ligaram esse fato ao nome da miss Tucuju Thalitta Brilhante, já que ele comentou em foto da miss durante sua passagem pelo Estado. Até o momento, porém, o humorista não citou nomes publicamente, ou no trecho da entrevista que repercutiu.
Uma situação parecida já havia envolvido o nome do humorista em 2024, quando uma postagem sobre uma possível ação com Tiago Santineli para o Dia do Orgulho repercutiu nas redes. Na ocasião, Whindersson escreveu: "Aí é pink money, respeito meus manos trans masculino, e treinamos juntos, digamos que eles são da tropa".
Em entrevista à influenciadora Maya Massafera, o humorista Whindersson Nunes disse já ter ficado com alguém do Amapá e que seria com uma mulher trans. QUEM SERÁ ? pic.twitter.com/2EpQk9bBAJ— TUCUJEI (@tucujeei) May 4, 2026