Renan Oliveira respondeu comentário de Boninho sobre o ’BBB 16’ - Reprodução/Instagram

Renan Oliveira respondeu comentário de Boninho sobre o ’BBB 16’Reprodução/Instagram

Publicado 05/05/2026 15:54

Rio - Renan Oliveira, ex-integrante do "BBB 16", rebateu um comentário de Boninho após ser chamado de "pentelho" e "mala". O ex-diretor do reality show falou sobre a expulsão de Ana Paula Renault devido um tapa na cara do rival durante das festas na casa.

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"Senhor José, mais conhecido como Boninho, um homem de 64 anos, me chamou de 'mala' e 'pentelho' lá no Twitter. Foi lacrar porque eu pedi a expulsão de uma pessoa que estava descontrolada e me agrediu com dois tapas na cara. Isso não é opinião, não, foi agressão", disse em vídeo nas redes sociais.

O influenciador alegou que foi alvo de comentários negativos dos internautas . "Eu, pai de família, trabalhador, faço o meu corre aqui, tenho o meu caráter, minha posição, e você foi lá me expor. Um monte de gente louca veio me atacar aqui. Parabéns. Isso diz mais sobre você do que sobre mim, meu parceiro. Atitude de moleque", concluiu.

Em interação no X, antigo Twitter, Boninho relembrou a expulsão de Ana Paula, favorita a vencer o reality da TV Globo em 2016. A jornalista voltou ao programa no time de veteranos neste ano e conquistou o prêmio de R$5,7 milhões.

"Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a 'psicóloga'. Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou! Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena", escreveu ele.