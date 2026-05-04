Yanna Lavigne é gravada por drone em momento de lazer junto às filhasReprodução/Instagram
Segundo o relato, o equipamento estaria sendo controlado por um homem em um prédio vizinho. Em vídeos publicados, Yanna mostra o momento em que identifica a origem do drone e reage à situação.
“Que invasor é esse, gente? Achei! Moço, isso não pode não, tá?”, diz a atriz nas imagens. Em seguida, ela menciona a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ao alertar para possíveis irregularidades. “A captação de imagens de pessoas identificáveis pode infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. É obrigatório manter uma distância horizontal mínima de 30 metros de pessoas não autorizadas”, afirma.
Visivelmente incomodada, Yanna também demonstra indignação com o ocorrido. “Estou chocada, moço! Vou bater aí na sua casa!”, declara.
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