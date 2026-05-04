Mãe de Marília Mendonça, se emociona ao encontrar fio de cabelo da filha - Reprodução / Instagram

Mãe de Marília Mendonça, se emociona ao encontrar fio de cabelo da filhaReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 12:19

Rio - A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth se emocionou neste domingo (3) ao relatar um momento íntimo de saudade. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela contou que encontrou um fio de cabelo da filha enquanto organizava roupas em casa.

“Ai, de repente, estou aqui arrumando os armários... olha o que eu encontro! Um fio de cabelo da minha menina, que esse ano faz cinco anos que ela partiu. Mas eu fico com o meu coração quentinho quando eu encontro um fio de cabelo dela”, disse.

Na sequência, ela descreveu a sensação provocada pelo achado. “É como se ela estivesse pertinho de mim e dissesse: ‘Mãe, continua. Está tudo bem aqui onde eu estou e continua aí’.”

Dona Ruth também falou sobre a dimensão da perda e como tem lidado com o luto ao longo dos anos. “O luto, gente, a gente não consegue expressar com palavras o quão grande é a dor. A gente aprende a conviver com o luto, mas ele não passa. E eu fico muito feliz quando eu encontro um pedacinho de cabelo dela, eu sinto o meu coração bem quentinho. Bom dia! Quis compartilhar.”

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, após um acidente aéreo em Minas Gerais. A artista viajava para um show em Caratinga quando a aeronave caiu a poucos quilômetros do destino. Também morreram o tio e assessor Abicelí Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Considerada um dos maiores nomes da música sertaneja, a cantora mobilizou o país na época da morte. O velório, realizado no Ginásio Goiânia Arena, reuniu milhares de fãs e artistas. O enterro aconteceu no dia seguinte, em Goiânia, em cerimônia reservada à família e amigos próximos.

