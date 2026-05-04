Carla Perez se derrete após Victor Alexandre vencer campeonato de fisiculturismo - Reprodução / Instagram

Carla Perez se derrete após Victor Alexandre vencer campeonato de fisiculturismoReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 11:28 | Atualizado 04/05/2026 11:31

Rio - O título de multicampeão conquistado por Victor Alexandre, de 22 anos, no fisiculturismo mobilizou reações orgulhosas dos pais, Carla Perez e Xanddy, nas redes sociais. O atleta venceu o NPC Natural Grand Prix, realizado no domingo (3), na Flórida, nos Estados Unidos, e levou o troféu geral da competição, além de seis medalhas em diferentes categorias. Carla, inclusive, esteve presente no evento e acompanhou de perto a consagração do filho.



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“Parabéns, meu campeão, Victor Alexandre. Você é um exemplo de ser humano em todos os sentidos. De uma disciplina absurda”, escreveu a ex-dançarina ao celebrar a conquista. Ela ainda revelou que, há anos, o jovem não depende mais financeiramente dos pais e destacou o desejo do atleta de incentivar outras pessoas a cuidarem da própria saúde. “Obrigada por ser esse filho tão incrível. E vou repetir mais uma vez: eu estou muito orgulhosa de você, te amo! Nosso campeão”, finalizou.Mesmo à distância, Xanddy também fez questão de se manifestar. O cantor não conseguiu acompanhar o campeonato presencialmente por compromissos profissionais, mas ressaltou a admiração pelo percurso do filho. “Quero dizer o quanto estou feliz com suas escolhas e conduta: íntegro, dedicado, disciplinado e com foco nos seus objetivos”, afirmou. Em tom bem-humorado, ainda deixou um recado: “Na próxima vez, por favor, me avise com antecedência, para que eu possa me programar na agenda e estar pertinho de você também”.Na competição, Victor Alexandre conquistou o primeiro lugar em sete disputas: Men’s Bodybuilding Junior, Men’s Bodybuilding Heavyweight, Men’s Classic Physique Junior, Men’s Classic Physique Open Class D, Men’s Physique Junior, Men’s Physique Open Class D e Men’s Bodybuilding Overall, garantindo o título geral e consolidando um desempenho de destaque no evento internacional.