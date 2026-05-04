Ivete Sangalo compartilha registros junto a ShakiraReprodução/Instagram
A cantora brasileira se apresentou junto de Shakira em megashow em Copacabana. As duas cantaram juntas o sucesso "País Tropical".
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Ivete Sangalo compartilha registros de bastidores do show da Shakira
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