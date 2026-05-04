Ivete Sangalo compartilha registros junto a Shakira - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo compartilha registros junto a ShakiraReprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 11:06

Rio - Ivete Sangalo compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (4) novas imagens dos bastidores do show de Shakira no “Todo Mundo no Rio”, que aconteceu neste último sábado (2) na Praia de Copacabana. Em fotos, a artista aparece abraçada junto a colombiana, e relata a felicidade proporcionada pelo encontro com a amiga.

"Que linda sua estada nesse país que você tanto ama e que lhe ama também na mesma intensidade", afirmou Veveta. A baiana, ainda, comentou: "Você escreve essa história conosco já a algum tempo, com toda sua delicadeza de alma, e um talento gigante. Você sempre escolheu o Brasil! Estou feliz com o nosso encontro. Uma mulher que inspira, transforma, se movimenta. A gente te ama!".



A cantora brasileira se apresentou junto de Shakira em megashow em Copacabana. As duas cantaram juntas o sucesso "País Tropical".

O "Lobacabana" alcançou um público de 2 milhões de pessoas, superando o número presente no show de Madonna em 2024. Nesta segunda (4), Shakira falou sobre o maior show da carreira. "Foi inesquecível e arrepiante".