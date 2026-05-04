Giovana Cordeiro expôs medo ao viajar sozinha de ônibus - Reprodução/Instagram

Giovana Cordeiro expôs medo ao viajar sozinha de ônibus Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 15:53

Rio - Giovana Cordeiro demonstrou preocupação ao fazer uma viagem de ônibus sozinha no fim da noite de domingo (3). A atriz comentou nas redes sociais o medo de não saber quem estaria no assento ao lado e o cansaço de ficar em alerta extremo por ser mulher.

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"Voltando pra São Paulo de busão, aquela aflição de sempre: 'Quem vai sentar do meu lado?'. Felizmente é uma diva que ficou igualmente aliviada quando me viu. Eu acho que a gente tem que começar a exemplificar, largar mão do discurso pronto e falar sobre a prática do dia a dia mesmo", afirmou nos Stories.

A artista questionou a surpresa de alguns homens após mencionar outros episódios de desconforto. "Vocês acham que na prática é como?? É o dia todo confrontando a vulnerabilidade que o mundo nos coloca mesmo a gente sabendo sobre a nossa força. Se eu trouxer pra vocês as experiências do dia a dia sempre que elas acontecerem e eu puder refletir sobre a minha sensação de vulnerabilidade aqui, vocês vão ficar cansados de ouvir...Imagina eu".

Ela contou, ainda, que não conseguiu descansar em outra situação por viajar ao lado de um rapaz. "Na minha última viagem de ônibus, fui ao lado de um homem, eu acordava a cada cinco minutos pra verificar o que ele estava fazendo. Isso é um inferno na nossa vida!", disse.

Após o desabafo, uma internauta revelou episódio em que foi importunada por um desconhecido e salva por Giovana Cordeiro na Lapa, Centro do Rio, e recebeu uma resposta da atriz. "Eu posso fazer por mim e pelas minhas, mas posso fazer por todas nós. Olhos atentos, escuta aberta, FRIEZA e imediatismo. Isso pode salvar uma vida ou impedir que uma de nós volte pra casa com uma história diferente do que planejávamos pro nosso destino".