Cauã Reymond ganhou elogios nas redes ao postar foto sem camisa - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond ganhou elogios nas redes ao postar foto sem camisa Reprodução/Instagram

Publicado 04/05/2026 14:52

Rio - Cauã Reymond elevou a temperatura nesta segunda-feira (4) ao publicar uma selfie sem camisa nas redes sociais. O ator de 45 anos ganhou elogios dos seguidores no clique em que ap arece usando bermuda branca e óculos escuros.

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"Tem muita coisa boa rolando", escreveu na legenda. Em seguida, o artista recebeu comentários exaltando a beleza dele. "Plena segundona essa dose de adrenalina visual", brincou uma internauta. "Maravilhoso", disse outra. "Homem lindo", afirmou uma terceira.

O registro faz parte de um carrossel divulgado por Cauã Reymond. Ele também compartilhou imagem de uma reunião online de novo projeto e outros momentos da vida profissional. Atualmente, o ator está no ar na reprise de "Avenida Brasil", na TV Globo.