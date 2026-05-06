Leandro Hassum é apresentador da 'Casa do Patrão' - Reprodução de vídeo / Record

Leandro Hassum é apresentador da 'Casa do Patrão'Reprodução de vídeo / Record

Publicado 06/05/2026 09:21

Rio - Leandro Hassum perdeu a paciência com a falta de comprometimento dos participantes da "Casa do Patrão" durante a votação do "Tá na Reta" e deu uma bronca neles ao vivo, na noite desta terça-feira (5). O apresentador do reality show da Record esclareceu que os competidores precisam empenhar na competição.

Patroa da semana, Morena teve o direito de indicar quatro pessoas. O primeiro escolhido foi Thiago. Ao dizer que estava "tranquilo", o participante levou uma chamada do apresentador. "O último 'tranquilo' foi eliminado", disse Hassum se referindo a Skova. Morena indicou na sequência, Jackson, Nataly.

Afiado, Hassum também reclamou da postura da patroa depois dela dizer que já tinha conversado sobre as indicações. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos vocês estão indo para a Reta com chance de sair. Todos vocês têm chance de sair. Essa lógica de vocês ainda não está, para mim, fazendo muito sentido. Isso precisa fazer sentido... vocês podem conversar... É isso, vocês estão nessas casas e tudo mais. Mas a gente precisa, como eu disse aqui, de comprometimento. Eu, comprometimento enquanto apresentador. Vocês, comprometimento enquanto participantes e moradores dessas casas", afirmou ele.

"Esse jogo de comadre não ajuda, não ajuda vocês, e o público quer ver o jogo de todos vocês... É preciso entender que essa é uma competição que vale dinheiro. Ninguém saiu de suas casas, do seu estado, para a gente ficar: 'A gente conversou, eu falei'. Não, a gente precisa se comprometer. Quanto mais agente comprometer, mais a gente ganha força e personalidade dentro do jogo", completou.

"Esse jogo de comadre não ajuda", diz Hassum sobre a estratégia de jogo dos moradores! #PoderDoVoto pic.twitter.com/hq46T6spqQ — casadopatrao (@casadopatrao) May 6, 2026

Por fim, Morena indicou Matheus, e Leandro alertou os competidores sobre o jogo: "Quero deixar bem claro para vocês que o 'não seria o meu voto', mas você votou. Que isso fique como exemplo para todas as votações. Votou é porque está botando a pessoa na Reta. Essa pessoa pode sair. O programa não completou nem a segunda semana, todo mundo pode sair... Todo mundo quer ficar, ou deveria querer ficar, certo?".

Hassum conversa com a Patroa Morena após indicações: "quero deixar bem claro pra vocês que nosso papo seja sempre bem franco, em todas as votações" #PoderDoVoto pic.twitter.com/0dj8NkIfTe — casadopatrao (@casadopatrao) May 6, 2026 A postura de Hassum agradou os internautas. "Finalmente o Hassum teve pulso firme", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Hassum arrasou", opinou outro. "É isso aí, Leandro Hassum. Tem que chamar atenção mesmo!!! Gostei", disparou uma terceira pessoa. A postura de Hassum agradou os internautas. "Finalmente o Hassum teve pulso firme", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Hassum arrasou", opinou outro. "É isso aí, Leandro Hassum. Tem que chamar atenção mesmo!!! Gostei", disparou uma terceira pessoa.

O "Tá na Reta" desta semana é disputado por Luiza, Sheila e Thiago. Um deles deixa o reality nesta quinta-feira (7).