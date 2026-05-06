Felipe Bronze comanda competição de churrasco em novo reality do GNT - Divulgação/Adalberto de Melo Pygmeu

Felipe Bronze comanda competição de churrasco em novo reality do GNTDivulgação/Adalberto de Melo Pygmeu

Publicado 06/05/2026 16:25

Rio - O chef e apresentador Felipe Bronze estreia na próxima segunda-feira (11) no GNT com o reality “No Fogo com Bronze”. A atração reúne assadores, churrasqueiros e grelhadores de diferentes regiões do Brasil em uma disputa gastronômica focada em preparos na brasa.

Ao longo dos episódios, os participantes enfrentam Felipe Bronze em desafios que envolvem diferentes técnicas de preparo, como parrilla, churrasqueira tradicional e grelha. O programa também inclui receitas com carnes, hambúrgueres, frutos do mar e vegetais.

Na dinâmica do reality, os pratos preparados são avaliados por degustadores da plateia, que provam as receitas sem saber quem foi o responsável por cada uma delas.

O programa ainda conta com a participação de comentaristas da GETV, que se revezam nos episódios acompanhando a competição e interagindo com os participantes e o público. Entre os nomes confirmados estão Jorge Iggor, Bruno Formiga, Mariana Spinelli, Luana Maluf, Jordana Araújo, Sofia Miranda, André Balada e Roberto Veloso.

Segundo Felipe Bronze, o programa busca mostrar uma cozinha mais ligada ao improviso e ao preparo no fogo. “É sobre técnica, mas também sobre coragem, tempo, erro e acerto”, afirmou o chef.

Com 10 episódios, “No Fogo com Bronze” será exibido às segundas e quartas-feiras, às 21h45, no GNT. O reality também ficará disponível no Globoplay, no plano premium.