TV Globo exibe show da última turnê da carreira de Gilberto Gil - Divulgação/Pridia

TV Globo exibe show da última turnê da carreira de Gilberto GilDivulgação/Pridia

Publicado 06/05/2026 19:20

Rio - A TV Globo vai apresentar "Gilberto Gil – Tempo Rei – Última Turnê", um registro histórico que celebra o legado do grande ícone da música brasileira em sua despedida dos palcos. O show gravado em São Paulo irá ao ar no dia 13 de maio após "Três Graças" e terá a participação especial de Roberto Carlos.

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O repertório conta com sucessos que marcaram diferentes momentos da carreira do artista de 83 anos, como "A Paz", cantada em dueto com o Rei, além de "Drão", "Palco", "Andar com Fé" e muitos outros, em uma sequência musical que revisita décadas de produção artística.

A turnê "Tempo Rei" percorreu diversas cidades brasileiras, entre elas Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Belém, em apresentações que contaram com a presença de familiares na banda, como Bem, José e Nara Gil, além das participações pontuais dos netos, Flor, João e Francisco Gil.