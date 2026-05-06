TV Globo exibe show da última turnê da carreira de Gilberto GilDivulgação/Pridia
TV Globo exibe show 'Tempo Rei', última turnê de Gilberto Gil
Apresentação irá ao ar no dia 13 de maio
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