JP é o novo morador da 'Casa do Patrão'Reprodução do X

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Rio - Depois da desistência de Jovan, tem morador novo na "Casa do Patrão", da Record. O gerente de loja JP, de 27 anos, entrou no reality show, durante a festa da noite desta quarta-feira (6), e foi recebido pelos demais participantes da atração. 
Criado na Vila Vintém, JP tem um filho de 1 ano e trabalha há cinco anos em uma loja que produz produtos personalizados. Iniciou no futebol na escolinha do Botafogo, mas se destacou mesmo no atletismo e foi campeão brasileiro. Tem passagem pela Marinha e é formado em Educação Física.
A chegada de JP no reality acontece depois de Boninho sugerir, nas redes sociais, a entrada de um ator para movimentar a atração. "Que tal botar um ator pra substituir o Jovan? Três dias! Tocar o terror! E Ele pede pra sair!!! Diz aí...", sugeriu ele em uma publicação feita no X, antigo Twitter. 