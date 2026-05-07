JP é o novo morador da 'Casa do Patrão'Reprodução do X
Participantes conhecem JP, novo morador da #CasaDoPatrão. pic.twitter.com/Du1hTgy0uv— Dantas (@Dantinhas) May 7, 2026
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JP é o novo morador da 'Casa do Patrão'Reprodução do X
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Conheça o novo morador da 'Casa do Patrão'
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