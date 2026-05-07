JP é o novo morador da 'Casa do Patrão' - Reprodução do X

JP é o novo morador da 'Casa do Patrão'Reprodução do X

Publicado 07/05/2026 07:20



Rio - Depois da desistência de Jovan, tem morador novo na "Casa do Patrão", da Record. O gerente de loja JP, de 27 anos, entrou no reality show, durante a festa da noite desta quarta-feira (6), e foi recebido pelos demais participantes da atração.

Criado na Vila Vintém, JP tem um filho de 1 ano e trabalha há cinco anos em uma loja que produz produtos personalizados. Iniciou no futebol na escolinha do Botafogo, mas se destacou mesmo no atletismo e foi campeão brasileiro. Tem passagem pela Marinha e é formado em Educação Física.