Ratinho - Reprodução de vídeo / SBT

Ratinho Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 07/05/2026 11:51

Rio - Ratinho, de 70 anos, disse que fica "preocupado" ao ver dois homens se beijando na televisão, durante o "Programa do Ratinho", do SBT, na noite desta quarta-feira (6), e voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais. O assunto surgiu quando um homem afirmava ser casado com sete mulheres.

"Quando eu vejo dois homens se beijando, eu já fico preocupado, porque ele já saiu do mercado e tirou mais um. É ou não é?", questionou o apresentador. Em seguida, ele opinou presença de casais LGBTQIAP+ nas telinhas. "É muita novela mostrando homem beijando homem, mulher beijando mulher. Vocês incentivam isso, porque no meu tempo, que o negócio funcionava, não tinha isso", acrescentou.

GENTE?! Ratinho dizendo que quando vê dois homens se beijando se preocupa e disse que hoje em dias as novelas mostram muito beijo gay pic.twitter.com/6YrcSd1yi1 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 7, 2026

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais. "Sem noção", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Até quando o SBT vai permitir esses crimes e não fazer nada?", quis saber outro. "Como pode esse cara com um programa diário, em um horário super privilegiado assim? Uma vergonha para a emissora, opinou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Ratinho sendo o que sempre foi: um ridículo", "chega a dar enjoo o que esse cara está falando", "Um b*sta! Devia ser extinto da TV!" também foram publicados no X.

Procurado pelo DIA, o SBT disse que não vai se manifestar sobre o caso.

Polêmica com Érika Hilton

Em março, Ratinho afirmou que a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) "não é mulher" , durante a atração ao vivo, ao opinar sobre a eleição dela como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O comunicador foi detonado por internautas, que o acusaram de "transfobia".