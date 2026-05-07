Ratinho Reprodução de vídeo / SBT
GENTE?! Ratinho dizendo que quando vê dois homens se beijando se preocupa e disse que hoje em dias as novelas mostram muito beijo gay pic.twitter.com/6YrcSd1yi1— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 7, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Ratinho Reprodução de vídeo / SBT
GENTE?! Ratinho dizendo que quando vê dois homens se beijando se preocupa e disse que hoje em dias as novelas mostram muito beijo gay pic.twitter.com/6YrcSd1yi1— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 7, 2026
Vídeo: Ratinho é alvo de críticas ao dar opinião sobre homens se beijando
Em programa ao vivo, apresentador disse que fica 'preocupado'
Conheça o novo morador da 'Casa do Patrão'
Participante chega ao reality depois da desistência de Jovan
TV Globo exibe show 'Tempo Rei', última turnê de Gilberto Gil
Apresentação irá ao ar no dia 13 de maio
Bruna Lombardi recorda início da relação com Carlos Alberto Riccelli
Atriz revelou ser responsável por tomar a iniciativa no relacionamento
Felipe Bronze enfrenta churrasqueiros de todo o Brasil em novo reality do GNT
'No Fogo com Bronze' estreia na próxima segunda-feira (11)
Casa do Patrão: Leandro Hassum perde a paciência e dá bronca em participantes
'Esse jogo de comadre não ajuda', disparou o apresentador