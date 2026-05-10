Leandra Leal conta que ama ser mãe - DivulgaÃ§Ã£o/Guilherme Burgos

Leandra Leal conta que ama ser mãeDivulgaÃ§Ã£o/Guilherme Burgos

Publicado 10/05/2026 05:00

Rio - De volta às novelas em "Coração Acelerado", Leandra Leal mergulha em uma personagem manipuladora, marcada por conflitos nas relações familiares e completamente apaixonada pela filha, Naiane, vivida por Isabelle Drummond. Se na ficção a maternidade da vilã é intensa e cheia de contradições, fora das telinhas a atriz fala com emoção sobre o tema. Ela é mãe de Júlia, de 11 anos, adotada em 2016, e Damião, de 1, fruto do atual relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos.

"Eu amo ser mãe, é a coisa mais preciosa da vida. E amo ser filha também", afirma Leandra. Para o Dia das Mães, o plano é simples: estar perto de quem ama. "A gente vai celebrar a felicidade que é pode estar junto. É uma data maravilhosa e as mães tem que ser celebradas todos os dias".

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Casada com Alaorzinho Amaral (Daniel de Oliveira), Zilá defende com unhas e dentes a herdeira. "Ela é tudo para a Zilá, é a filha perfeita, a bonequinha dela. A Naiane coroou o grande sonho da vida dela que era se casar com um Amaral", analisa.

O convívio intenso faz com que a personagem se envolva nas armações da filha para ficar com João Raul (Filipe Bragança). "Ela criou essa menina mimando de todas as formas, tem essa identificação e a projeção que acaba metendo os pés pelas mãos. Ela faz tanta coisa para Naiane não sofrer, que a Naiane é totalmente desregulada", analisa Leandra.

Outro ponto importante da trama é a relação conturbada da vilã com a irmã, Janete (Leticia Spiller). Para Leandra, a origem desse conflito está na infância. "A Zilá tem uma mágoa da mãe ter uma predileção para essa menina que cantava, solar e de bem coma vida. E a Zilá é meio carente e esperava receber sempre uma atenção que não recebia", comenta.



Com a perda da matriarca, a irmã mais nova de Janete assumiu as rédeas da família e conseguiu afastar o pai, Eliomar (Stepan Nercessian), da mãe de Agrado (Isadora Cruz). "Ela acabou ficando muito encarregada das coisas da casa e fala muito isso de que a Janete não fazia nada, então para ela era um saco. Zilá sempre quis sair daquele lugar e ela é ambiciosa", conta.

As armações da vilã fizeram Janete deixar Bom Retorno e abriram caminho para o envolvimento com Alaorzinho, ex-noivo da irmã. "Ela também tem esse lugar assim de disputa. Quer estar sempre no comando e tem muito ressentimento desse luz que é a irmã. O casamento constrói a ilusão de família perfeita. Às vezes ela está ali podendo até pegar outro rumo na vida e ser feliz de outra forma, mas tem uma birra".



Zilá também é marcada por decisões impulsivas e repletas de manipulação. "Ela é muito passional. As armações não são super pensadas, são feitas com muita raiva, muito impulso. Mais do que calculista, ela é manipuladora". O comportamento impulsivo de vilã entra em choque quando a personagem se vê diante de um sentimento verdadeiro fora do casamento.

"Com o Ronei (Thomás Aquino), é uma coisa real, mas ela tem dificuldade e um conflito que eu estou achando interessante porque pela primeira vez é recíproco. É difícil para ela se colocar num lugar de vulnerabilidade", diz Leal, que celebra o retorno aos folhetins após 11 anos com uma personagem malvadona. "Eu estava com saudade de fazer novela. É muito maneiro".