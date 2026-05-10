No ’Domingão’, Emicida canta com MC Angola, que teve a faculdade paga pelo rapper - Reprodução de vídeo / X

No ’Domingão’, Emicida canta com MC Angola, que teve a faculdade paga pelo rapperReprodução de vídeo / X

Publicado 10/05/2026 20:23

Rio - Emicida cantou com MC Angola, jovem que teve a faculdade paga pelo rapper, no palco do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (10). Ao se reencontrarem, os dois protagonizaram um momento emocionante no palco do programa.

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Leandro, xará de Emicida, agradeceu a ajuda do cantor e do apresentador, Luciano Huck. "Vocês mudaram a minha vida para sempre. Estar ao seu lado é a realização de um sonho. Ter a sua ajuda, para mim, é a realização de um sonho. Você é o sonho realizado de muita gente. Vocês dois", falou ele, com lágrimas nos olhos.

Emicida "quebrou o protocolo" e convidou o artista para cantar com ele durante a atração. Os dois, então, soltaram as vozes com um dos maiores sucessos do cantor, "AmarElo". No fim da apresentação, eles receberam muitos aplausos da plateia do programa.

Em 2020, o jovem era auxiliar de serviços gerais na emissora, quando foi surpreendido ao participar de um quadro da atração, onde se apresentou junto com Iza. Na época, Angola havia trancado a faculdade por questões financeiras.

No entanto, o cantor o ajudou financeiramente e ele pôde continuar estudando. Atualmente, o artista está no penúltimo semestre da graduação em Cinema e trabalha na produção da TV Globo.



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